In vier Pkw suchten Einbrecher bereits Montagnacht nach Beute.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Unbekannten zwischen 21 und 6.30 Uhr in der Bronner Straße. Dort gingen sie zu drei geparkten Fahrzeugen und schlugen Scheiben ein. Aus einem BMW stahlen sie ein Handy, Geld und Feuerzeuge. Aus einem anderen BMW nahmen sie unter anderem eine Sonnenbrille, Ladekabel und USB-Sticks mit. Auch in der Jahnstraße waren die Täter. Dort schlugen die Unbekannten zwischen 1 und 7.30 Uhr das Fenster an einem BMW ein. Beute machten sie nicht. Die Laupheimer Polizei (07392/96300) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

