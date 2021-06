Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Unwetter in der Region /Umgestürzte Bäume führten am Dienstag in der Region zu Behinderungen.

Insgesamt 26 umgestürzte Bäume verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm nach dem letzten Unwetter.

(BC) In Laupheim stürzten ein Baum auf zwei geparkte Fahrzeuge und beschädigt diese. Zwischen Gutenzell und Schwendi stürzten Bäume auf die Fahrbahn und beschädigten zum Teil Pkw. Ein Autofahrer konnte erst wieder weiterfahren, nachdem die Feuerwehr die Bäume beseitigt hatten. Auch in Biberach stürzte ein Baum auf die Straße und traf einen Pkw, der in der Bergerhauser Straße unterwegs war. Die Autofahrerin überstand den Unfall unverletzt. Auch zwischen Wain und Dietenheim war die Fahrbahn gesperrt, damit die Feuerwehr die umgestürzten Bäume beseitigen konnte.

(HDH) In Heidenheim stürzte ein Baum auf einen fahrenden Pkw in der Würzburger Straße. Die Autofahrerin hatte Glück und wurde nicht verletzt. An ihrem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Bei Giengen war eine Autofahrerin zwischen Hohenmemmingen und Bachhagel unterwegs. Aufgrund des Sturms fiel ein Verkehrszeichen auf den Seat. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 300 Euro.

(GP) In Eislingen stürzte ein Baum auf einen Pkw und verursachte Sachschaden. Auch zwischen Göppingen Bartenbach und auf der A8 blockierten umgestürzte Bäume Fahrstreifen und mussten von der Feuerwehr beseitigt werden.

(UL) Auf der A7 bei Langenau stürzte ein Baum auf einen Standstreifen. Ein anderer blockierte einen Radweg in Ulm. Darüberhinaus musste die Polizei in Weidenstetten einen tödlichen Verkehrsunfall verzeichnen, bei dem ein Autofahrer mit einem Pedelec-Fahrer zusammenstieß (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4955756)

