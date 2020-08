Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Festnahme nach Pfeffersprayeinsatz

Trier Innenstadt (ots)

Nachdem er in einem Schnellrestaurant in der Trierer Simeonstraße mehrere Gäste und Mitarbeiter schädigte, wurde ein 28 jähriger Mann aus Trier am Donnerstagabend vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige war gegen 22.00 Uhr zunächst als Gast in dem Trierer Schnellrestaurant und verließ die Örtlichkeit nach kurzem Aufenthalt. Wenig später kehrte er mit einem Messer in der Hand zurück und setzte aus bislang nicht geklärter Ursache ein mitgeführtes Pfefferspray im Gastraum ein. Hierdurch wurden insgesamt 7 anwesende Personen beeinträchtigt, bzw. verletzt. Durch die eintreffenden Streifen der Polizeiinspektion Trier konnte der Tatverdächtige kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Da er erkennbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

Über die Staatsanwaltschaft Trier wird die Vorführung zwecks Untersuchungshaft geprüft.

