POL-UL: (BC) Eberhardzell - Arbeiter stürzt in die Tiefe

Schwere Verletzungen zog sich ein 31-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Eberhardzell zu.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr soll sich der Arbeiter einer Firma auf einem Gitter in einer Höhe von ungefähr sieben Metern befunden haben. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 31-Jährige in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft jetzt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

++++1246912

