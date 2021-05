Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Versuchter Einbruch bei Optiker

Dörpen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende versucht in die Räumlichkeiten eines Optikers an der Hauptstraße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelang die rückwärtige Sicherheitstür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell