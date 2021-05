Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Brand auf Schleusenbaustelle

Emsbüren (ots)

Am Montagabend ist es auf der Großbaustelle an der Gleesener Schleuse zum Brand innerhalb eines provisorischen Containergebäudes gekommen. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen im Bereich einer Küchenzeile entstanden und hatte sich in der Folge auf insgesamt sieben Containermodule ausgebreitet. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Emsbüren, Lingen und Bramsche waren vor Ort im Einsatz. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell