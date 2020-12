Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Sachbeschädigung an Kfz

SteinfurtSteinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben an einem schwarzen VW Touran eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Halter hatte sein Fahrzeug am Mittwoch (09.12.) gegen 23.30 Uhr an der Laurenzstraße 76, Ecke Mozartstraße, abgestellt. Als er am Donnerstagvormittag (10.12.) gegen 10.00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er die Beschädigung fest. Aus dem Fahrzeuginnern wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

