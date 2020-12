Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung PI Straßenhaus

NeuwiedNeuwied (ots)

-Rengsdorf, Brand eines Einfamilienhauses

Am Samstag den 26.12.2020 geriet gegen 15:00 Uhr ein in Rengsdorf in der Straße Mittlerer Bornsweg befindliches Einfamilienhaus in Brand. Ein 63-jähriger Anwohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Am Anwesen entstand hoher, noch nicht zu beziffernder, Sachschaden.

-Buchholz, Zur Verhinderung von Straftaten in den Polizeigewahrsam

Am Samstag den 26.12.2020 mussten die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus gegen 21:00 Uhr nach Buchholz ausrücken. Dort waren Angehörige einer Familie in Streit geraten. Bei Eintreffen vor Ort zeigte sich der 28-jährige, hoch alkoholisierte, Störer derart uneinsichtig, dass auch gutes Zureden nicht half. Letztendlich musste der uneinsichtige Mann die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen.

-Asbach, Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Samstag den 26.12.2020 auf Sonntag den 27.12.2020 kam es in Asbach in der Parscheider Straße zu einer Sachbeschädigung. Bis dato noch unbekannte Täter schlugen mehrere Scheiben eines in der o.a. Straße geparkten Pkws ein. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus EMail.: PIStrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520

-Kurtscheid, Illegal Müll entsorgt

In der Zeit vom 25.12.2020 auf den 26.12.2020 entsorgten bis dato noch unbekannte Täter an der zwischen Kurtscheid und Ehlscheid befindlichen Schutzhütte mehrere Säcke mit Hausmüll. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus EMail.: PIStrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

PI Straßenhaus

Telefon: 02634 - 9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell