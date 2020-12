Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied vom 24.12.-27.12.2020

NeuwiedNeuwied (ots)

Verkehrsunfallflucht im Schobrigsweg

Zwischen dem 23.12.2020, 9:30 Uhr und dem 24.12.2020, 10:50 Uhr kommt es im Schobrigsweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Fahrer touchierte mit seinem Fahrzeug einen Verteilerkasten der Telekom und beschädigte diesen.

Zeugen der Verkehrsunfallflucht melden sich bitte bei der PI Neuwied unter der Tel: 02631-8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de

Schlägerei am Heiligabend

Am späten Abend des 24.12.20 wird der PI Neuwied eine Schlägerei im Bereich Raiffeisenring gemeldet. Insgesamt sollen ca. 10 Personen beteiligt gewesen sein. Durch die Polizei können zwei verletzte, männliche Personen (26 und 37 Jahre) angetroffen werden. Beide sind alkoholisiert. Sie geben an, dass sie auf der Straße von hinten angegriffen und zu Boden geschlagen worden seien. Einer der Geschädigten war zuvor mit einem Bekannten in Streit geraten. Er vermutet, dass dieser Bekannte mit der Tat zu tun haben könnte. Die Melderin ist ebenfalls vor Ort. Es handelt sich um die Schwester einer der Geschädigten. Sie nennt weitere mögliche Tatbeteiligte. Die beiden Verletzten werden ins Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Weitere Zeugen melden sich bitte bei der PI Neuwied unter der Tel: 02631-8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de

