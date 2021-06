Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Unbekannte machen Beute /GPS-Empfänger erbeuteten Einbrecher am Dienstag in Berkheim.

Ulm (ots)

Zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr waren die Unbekannten auf einem Firmengelände in der Straße Zwischen den Wegen. Dort parkten zwei Traktoren an denen GPS-Empfänger befestigt waren. Die Unbekannten machten die Teile zu ihrer Beute. Auch in einer Halle suchten die Einbrecher nach Brauchbarem: Sie brachen eine Tür auf und nahmen dort von einem weiteren Traktor den GPS-Empfänger. Dann flüchteten sie. Die Beamten vom Polizeiposten Ochsenhausen (07352/20200) haben nun die Ermittlungen aufgenommen und suchen die Täter.

