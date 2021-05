Polizei Hagen

POL-HA: Polizeiwache Haspe am Wochenende geschlossen

Hagen (ots)

Die Polizeiwache Haspe in der Vollbrinkstraße ist am Samstag (29.05.2021) und am Sonntag (30.05.2021) aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen. Die Wachen Innenstadt, Hoheleye und Hohenlimburg sind besetzt und können für Anzeigeerstattungen aufgesucht werden. In dringenden Fällen steht, wie gewohnt, unter der Rufnummer 110 der Notruf der Polizei zur Verfügung. Ab Montag (31.05.2021) ist auch die Polizeiwache Haspe wieder geöffnet. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell