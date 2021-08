Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer prallt gegen Auto - schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 44 Jahre alter Radfahrer hat sich am Samstagmittag (21.08.2021) in der Nobelstraße Ecke Allmandring bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Er befuhr gegen 13.15 Uhr zusammen mit zwei weiteren Radfahrern die Nobelstraße in Richtung Büsnau und befand sich in der Mitte der Dreiergruppe. Aus bislang unbekannter Ursache übersah er einen am rechten Fahrbahnrad geparkten Volvo und prallte in das Heck des Fahrzeuges. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro.

