Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brandmeldealarm in ehemaligem Sägewerk

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler-Rötenbach:]

Am Montag, den 07.06.21, gg. 11.00 Uhr wurden die Feuerwehren aus Friedenweiler und Rötenbach, sowie die Polizei zu einem Brandmeldealarm in einem stillgelegten Sägewerk in der Schanzstraße gerufen.

Ein Schmorbrand in einem Elektroschrank war Auslöser für den Alarm. Es entstand geringfügiger Sachschaden.

