Polizei Presse A 49: Pressemeldung vom 16.09.2020: Begleitung forstwirtschaftlicher Maßnahmen durch die Polizei im Dannenröder Forst - Polizei beendet Einsatz

Giessen (ots)

Gießen - Homberg(Ohm):

Nachdem die von den Forstbetrieben beauftragten Firmen die Einsatz- und Rettungswege im Dannenröder Forst größtenteils freigemacht wurden, beendete die Polizei ihre begleitenden Einsatzmaßnahmen am späten Nachmittag. Insgesamt wurden durch den Forstbetrieb bzw. der beauftragten Firma 17 solcher Barrikaden beseitigt.

Bei dem Einsatz kam es, wie berichtet, zu zwei Festnahmen. Gegen beide Personen wurden nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Verfahren wegen Nötigung eingeleitet. Beide Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt und wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Als der Einsatz am Vormittag begann und während ein großes instabiles Tripod aus Holz abgebaut werden sollte, seilte sich eine Frau aus einem Baum auf dieses Tripod ab. Die Abbaumaßnahmen des Tripods wurden sofort abgebrochen. Durch ein Höheninterventionsteam der Polizei konnte sie gegen 14.40 Uhr gesichert abgeseilt werden. Dabei kam eine Teleskophebebühne zum Einsatz. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das instabile Tripod wurde danach durch Polizeikräfte abgebaut. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wurde die Frau wegen einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu einer Polizeistation gebracht. Auch gegen sie wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Verdacht der Nötigung eingeleitet. Sie wird nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen entlassen.

Insgesamt wurden bei drei Personen die Personalien festgestellt. 18 Platzverweise wurden im Zusammenhang mit Behinderungen der Maßnahmen ausgesprochen. Personen hatten teilweise die Zufahrtswege von Rettungskräften blockiert und behindert.

Ein Polizeibeamter wurde bei einer der Festnahmen leicht verletzt. Drei Streifenwagen wurden an den Reifen beschädigt. In zwei dieser Streifenwagen konnten Krähenfüße in den Reifen gefunden werden. Auf den Wegen, an denen die Arbeiten stattfanden, konnten insgesamt 18 Krähenfüße sichergestellt werden. Weiter wurde durch einen Farbbeutel ein Polizeifahrzeug beschädigt.

