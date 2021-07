Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Helm bewahrt Radfahrer vor Schlimmeren

Gevelsberg (ots)

Ein 39-jähriger Gevelsberger fuhr am Freitag mit seinem E-Bike auf der Hagener Straße in Richtung Ennepetal. Aus bisher nicht bekannten Gründen stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Durch den Sturz wurde der Helm des Gevelsbergers vollständig zerstört. Der Mann selber erlitt eine Gehirnerschütterung. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gerade schwere Unfälle können lebensbedrohliche Verletzungen verursachen. Das Tragen eines Helms minimiert das Risiko deutlich. Auch wenn das Tragen eines Helms keine gesetzliche Pflicht ist, sie können Leben retten.

