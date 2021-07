Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprayer beschmieren Gemeindehaus- Zeugen gesucht!

Herdecke (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, 12:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, besprühten Unbekannte die Wand des Gemeindehauses am Kirchender Dorfweg und eine nebenstehende Figur mit orangener Farbe. Auch ein Fahrzeuganhänger, der an der Straße geparkt war, wurde durch die Täter besprüht. Hier wurde der Schriftzug "102 & THC BHZ 64" aufgesprüht. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf verdächtige Personen geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 eingereicht werden.

