Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Auffahrunfall auf der Bredenscheider Straße

Hattingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag fuhren ein 61-Jähriger und ein 52-Jähriger auf der Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Der 61-Jährige fuhr dabei hinter dem Nissan des 52-Jährigen. Ca. 50 Meter vor der Kreuzung zur Nordstraße fuhren beide Fahrzeuge an der Grünlicht zeigenden Ampel an. Dabei fuhr der 61-Jährige auf seinen Vordermann auf. Durch die Kollision verletzte sich die 48-jährige Beifahrerin in dem Nissan leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

