Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall auf der Königsfelder Straße

Ennepetal (ots)

Ein 60-jähriger Schwelmer fuhr am Dienstagmittag mit seinem Pkw auf der Königsfelder Straße in Richtung B483 in Ennepetal. Als er im Kreuzungsbereich nach links auf die B483 abbiegen wollte, übersah er die 38-jährige in ihrem Ford, die auf der B483 in Richtung Spreeler Weg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Schwelmerin leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

