Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bochumer erscheint alkoholisiert auf der Polizeiwache

Hattingen (ots)

Am Dienstag erschien ein 49-jähriger Bochumer auf der Polizeiwache in Hattingen und wollte den Diebstahl seines VW Golfs anzeigen. Bereits bei der Anzeigenaufnahme fiel auf, dass der Bochumer sich seltsam verhielt, insbesondere da er sich nicht mehr an sein Kennzeichen erinnern konnte und Probleme hatte, eine klare Aussprache und einen sicheren Stand zu finden. Er sagte, dass er gerade seinen Pkw auf dem Parkplatz Schreys-Gasse geparkt habe. Er sei nur kurz in einer Bäckerei gewesen und nun sei der Wagen gestohlen. Eine Streifenbesatzung konnte den Wagen auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt feststellen. Bei dem 49-Jährigen wurde ein Alkoholtest durchgeführt, dieser fiel auf einen Wert über 2 Promille. Da der Bochumer angab den Wagen zuvor dorthin gefahren zu haben, besteht der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug geführt hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell