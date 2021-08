Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (21.08.2021) einen 33-jährigen Mann festgenommen, der versucht haben soll, in einem Drogeriemarkt in der Königstraße Parfum und Elektronikartikel zu stehlen. Ein 29-jähriger Ladendetektiv beobachtete den 33-Jährigen gegen 18:30 Uhr, wie dieser zunächst die Warensicherungen an verschiedenen Artikeln im Wert von mehreren Hundert Euro entfernt haben und zur späteren Mitnahme bereitgelegt haben soll. Er wurde daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene algerische Tatverdächtige wurde im Laufe des Sonntags (22.08.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell