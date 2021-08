Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Alkoholisierte Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch kurz nach 01.00 Uhr fiel einer Streife ein Pkw in Graben-Neudorf auf, der in deutlichen Schlangenlinien in Richtung Bruchsal gelenkt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle nahm die Streife bei der 28-jährigen Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Sie wurde zur Wache gebracht. Nach einer Blutentnahme wurde ihr Führerschein in Verwahrung genommen.

