POL-KA: (KA)Karlsruhe- Diebe entwenden erneut Katalysator

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch an einem in der Oststadt geparkten Pkw erneut den Katalysator fachmännisch ausgebaut und entwendet. Dabei wurden sie durch einen Spaziergänger erwischt, konnten jedoch vor dem Eintreffen der Polizisten flüchten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hantierten die Diebe kurz vor 00:30 Uhr auf einem Waldparkplatz am Adenauerring abgestellten Pkw. Durch die lauten Flexgeräusche wurde der Zeuge mit seiner Begleitung auf die zwei Diebe aufmerksam. Beim Erkennen der Zeugen kam ein dritter Mann aus einem Gebüsch hinzu.

Aufgrund der Ansprache durch den Geschädigten stellen die unbekannten Täter ihre Tathandlung ein und brüllen durcheinander den Geschädigten vermutlich in Ost-Europäischer Sprache an.

Der dritte Täter, welcher zuvor aus dem Gebüsch kam, warf gezielt einen zirka drei Meter langen Stock nach ihm. Daraufhin flüchtete der Zeuge mit seiner Begleitung und verständigte im Anschluss die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten an der Tatörtlichkeit waren die Diebe bereits verschwunden.

Die Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden: Alle zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, eher mager, weiße Hautfarbe, dunkel gekleidet, schwarzer Zip Pullover mit Kapuze, dunkle Hose.

