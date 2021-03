Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210308 - 0281 Frankfurt: Einladung zur virtuellen Pressekonferenz - Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2020 des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(dr) Herr Polizeipräsident Gerhard Bereswill wird am

Donnerstag, den 11.03.2021,

um 10.00 Uhr,

die Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 der Frankfurter Polizei gemeinsam mit dem Leiter der Abteilung Einsatz, Herrn Thomas Seidel, und dem stellvertretenden Leiter der Kriminaldirektion, Herrn Rainer Beer, im Rahmen einer Videokonferenz vorstellen und erläutern.

Zu diesem Anlass möchten wir interessierte Medienvertreter herzlich einladen online teilzunehmen. Bitte melden Sie sich bis Mittwoch, den 10. März 2021, 14:00 Uhr, schriftlich per E-Mail unter Angabe des Vor- und Nachnamens, des Mediums und Ihrer Telefonnummer unter der E-Mail-Adresse pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de an.

Sie erhalten von uns per E-Mail die erforderlichen Zugangsdaten zur Teilnahme an der virtuellen Pressekonferenz, in deren Anschluss Ihnen die Möglichkeit gegeben wird, Fragen zu stellen.

