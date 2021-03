Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210308 - 0280 Frankfurt-Rödelheim: Zündler festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen zündete ein Mann mehrere öffentliche Abfalleimer in Rödelheim an. Die Polizei nahm kurze Zeit später einen 56-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 10:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein ihm Unbekannter im Bereich des Bahnhofs Rödelheim mehrere Abfallkörbe mit einem Feuerzeug ansteckte. Daraufhin verständigte er die Polizei. Zudem griffen weitere Passanten ein und löschten gemeinsam brennende Müllbehälter. Andere Abfalleimer brannten vollständig ab. Die Polizei nahm in unmittelbarer Tatortnähe einen 56-Jährigen Mann fest. Dieser steht im Verdacht, die Behälter angezündet zu haben. Die Beamten nahmen ihn in der Folge in Gewahrsam und stellten ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus einem Fachharzt vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell