Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210308 - 0279 Frankfurt-Ostend: Bei Automatenaufbruch gestört

Frankfurt (ots)

(hol) Heute in den frühen Morgenstunden versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Ostend aufzubrechen. Anwohner bemerkten dies jedoch, woraufhin die Täter flüchteten.

Gegen 03:30 Uhr wurden Anwohner in der Ostendstraße auf die beiden Männer aufmerksam, weil diese sich vermutlich mit einem Winkelschleifer an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Sie versuchten, das Schloss am Automaten zu durchtrennen, flüchteten jedoch in Richtung Windeckstraße, als sie feststellten, dass sie bemerkt wurden.

Täterbeschreibung:

Männlich, 178-180 cm groß, schwarzer hüftlanger Anorak mit Kapuze, weiße Schildmütze, dunkle MNB

Männlich, 175-180 cm groß, schwarzer hüftlanger Anorak mit Kapuze, schwarze Schildmütze, dunkle Trainingshose mit reflektierenden Streifen, dunkle MNB, und führte eine weiße Plastiktüte mit sich

