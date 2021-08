Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (22.08.2021) einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor zwei Frauen entblößt zu haben. Der Mann hielt sich gegen 03.20 Uhr auf dem Kleinen Schloßplatz auf, als zwei Frauen im Alter von 28 und 31 Jahren den Mann bemerkten, wie dieser an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Alarmierte Polizeibeamte konnten den im Rollstuhl sitzenden Mann festnehmen. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 31-Jährige noch eine Restfreiheitsstrafe offen hat und verbrachten ihn deshalb in den Polizeigewahrsam.

