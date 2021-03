Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand - Anwohner konnten das Haus verlassen - eine Person unter Schock - Pressemitteilung Nr. 1

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Dachstuhlbrand am Donnerstag kurz vor 16 Uhr in einer Doppelhaushälfte in der Hardtwaldstraße erlitt eine Bewohnerin einen Schock und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die drei Bewohner, eine Frau und ihre zwei Töchter, hatten das Haus verlassen können, auch die Bewohner des benachbarten Anwesens wurden sicherheitshalber evakuiert. Die Freiwillige Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, um 16.24 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die weiteren Ermittlungen übernimmt das Polizeirevier Schwetzingen.

