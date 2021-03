Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung zwischen Schülerin und mehreren Jugendlichen an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Montag, den 22.03.2021 kam es gegen 13:15 Uhr im Ortsteil St. Illgen in der Pestalozzistraße, in Höhe der Bushaltestelle "Schule" in der Nähe der Geschwister-Scholl-Schule zu einem Streit unter Kindern bzw. Jugendlichen. Hierbei sollen mehrere männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren eine 9-jährige Schülerin angegriffen haben. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/oder den unbekannten Angreifern geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

