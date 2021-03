Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 73-jähriger Autofahrer fährt Fußgängerin auf Fußgängerüberweg an - 59-Jährige leicht verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch um 13.45 Uhr an der Einmündung Bahnhof-/Luisenstraße wurde eine 59-jährige Fußgängerin, die den Fußgängerüberweg in der Luisenstraße überquerte, von dem 73-jährigen Fahrer eines Mercedes angefahren und stürzte dabei zu Boden. Der Autofahrer war von der Bahnhofstraße in Richtung Dürreplatz unterwegs und war nach rechts in die Luisenstraße eingebogen. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert, nach der ambulanten Behandlung konnte sie die Klinik wieder verlassen.

