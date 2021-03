Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe und Bewegungsmelder im Schulzentrum zerstört - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag am Schulzentrum in der Schwetzinger Straße eine Glasscheibe sowie einen Bewegungsmelder zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde die Zugangstür im Westbereich, der als Grillplatz genutzt wird, überstiegen. Vor Ort wurde ein schwarzer Rucksack aufgefunden und sichergestellt. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06227/8419990 beim Polizeiposten Walldorf oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222/57090, zu melden.

