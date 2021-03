Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden 15 Bienenvölker mit etwa 75.000 Bienen besetzt - Zeugen gesucht!

Sandhausen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 15:30 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter 15 Bienenvölker im Gewann am See. Die Diebe durchtrennten eine Kette, die ein Gartentor sicherte und transportierten die Bienenstöcke ab. Aufgrund der Größe der Stöcke ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Beute mit einem Anhänger oder einem großen Fahrzeug abtransportierten. In den Bienenstöcken befanden sich etwa 75.000 Bienen. Der Wert der vollbesetzten Bienenstöcke beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06224/2481 beim Polizeiposten Sandhausen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell