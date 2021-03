Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten - Verursacher begeht Fahrerflucht

Mannheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten kam es am Mittwoch, gegen 14 Uhr, auf der Frankenthaler Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Viernheimer Weg befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer zunächst die Linksabbieger-Spur in Richtung Viernheimer Weg, wechselte dann aber wieder nach rechts auf die Geradeaus-Spur. Hierbei stieß er gegen den Pkw eines 41-Jährigen der dadurch nach rechts abgedrängt und gegen einen Lkw rechts neben ihm geschoben wurde.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 76-Jährige entfernte sich hiernach unerlaubt, konnte aber durch eine Streife der Polizei Grünstadt einige Zeit später angetroffen werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell