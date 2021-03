Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheiben an der Pestalozzi-Grundschule und Turnhalle eingeworfen - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr und Mittwochmorgen am Haupthaus der Pestalozzi-Grundschule in der Rathausstraße mit einem Stein drei Fensterscheiben eingeworfen. Auch an der Turnhalle wurden drei weitere Scheiben beschädigt bzw. mit Pflastersteinen eingeworfen. Bereits in den Wochen zuvor soll es zu weiteren derartigen Sachbeschädigungen gekommen sein. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf Tatverdächtige liegen bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell