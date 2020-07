Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rheindahlen: Zwei unbekannte Täter attackieren erst einen Lieferfahrer und dann einen Zeitungsboten

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch, 29. Juli, gegen 3 Uhr in Rheindahlen-Mitte erst einen Lieferfahrer und dann einen Zeitungsboten attackiert.

Zunächst war gegen 3 Uhr an einem Einkaufsmarkt an der Hardter Straße ein Lkw-Fahrer angegriffen worden. Der 57-Jährige war von den beiden männlichen Personen nach Zigaretten gefragt worden. Es kam zu einem Streit, in dessen Zuge einer der beiden Unbekannten dem 57-Jährigen ins Gesicht schlug. Das Opfer, das auch mit einer Flasche bedroht wurde, suchte schließlich Schutz im Lkw. Die Flasche wurde dann noch gegen das Fahrzeug geworfen; die Flasche zerbrach, das Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Danach flüchteten die beiden Täter.

Nur etwa eine Viertelstunde später wurde der Dietrich-Hülsen-Weg zum Tatort. Die beiden Männer fragten dort einen Zeitungsboten ebenfalls zunächst nach Zigaretten, wollten dann Bargeld und forderten schließlich die Herausgabe des Autoschlüssels. Als der 53-Jährige sich weigerte, wurde er von den Tätern mit erhobenen Fäusten bedroht, beleidigt und angespuckt. Sie versuchten, ihn zu treten und zu schlagen. Den Schlägen und Tritten konnte das Opfer weitgehend ausweichen; ein Tritt traf jedoch ein Bein. Als der 53-Jährige eine Gelegenheit nutzen konnte, um die Polizei zu alarmieren, flüchteten die Täter.

Eine Nahbereichsfahndung nach den beiden Männern blieb ohne Erfolg.

Einer der beiden Täter dürfte etwa 18 bis 20 Jahre alt sein, circa 1,70 Meter groß, schmale Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarze, hoch gegelte Haare; bekleidet war er mit einer weißen Trainingsjacke und einer dunklen Hose. Der andere Täter dürfte etwa gleich alt sein, etwas größer, schmale Statur, dunkle Haare; bekleidet war er mit dunklem T-Shirt, dunkler Hose und dunklen Turnschuhen. Dieser Mann führte ein Fahrrad mit sich. Beide Täter sprachen gebrochen deutsch.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

