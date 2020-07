Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Apotheke als Tatort: Glastür zerspringt - Unbekannter Täter verletzt

Mönchengladbach (ots)

Zu einem Tatort ist am Dienstag, 28. Juli, zwischen 18.30 und 18.45 Uhr eine Apotheke in Odenkirchen an der Pastorsgasse geworden.

Ein unbekannter Täter hatte die Tür zu einem Ärztehaus auf noch ungeklärte Art und Weise geöffnet und war so zu einem Seiteneingang der Apotheke gelangt. Bei dem Versuch, gewaltsam in die Räume einzudringen, zersprang die Glastür. Der Täter muss sich bei der Tat verletzt haben. Darauf deuteten Blutspuren hin. Offensichtlich ohne Beute flüchtete der Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

