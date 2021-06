Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin kollidiert mit Autotür

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag eine 63-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Die Pedelecfahrerin aus Bocholt war gegen 15.20 Uhr auf der Franzstraße in Richtung Biemenhorst unterwegs, als eine 40-Jährige aus ihrem geparkten Wagen aussteigen wollte. Die Pedelecfahrerin kollidierte mit der Fahrertür, die von der ebenfalls aus Bocholt kommenden Fahrerin geöffnet worden war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro.

