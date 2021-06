Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitert

Bocholt (ots)

Stand gehalten hat eine Wohnungstür Hebelversuchen in Bocholt. Zu dem Geschehen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Plückelsheide kam es am Dienstag zwischen 08.30 und 18.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

