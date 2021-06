Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Sicher in den Urlaub: Wiegeaktion der Polizei

Kreis Borken (ots)

Wieviel wiegt mein Wohnmobil oder mein Wohnwagen tatsächlich? Was darf ich zuladen? Antworten auf diese Fragen gibt es bei einer besonderen Aktion.

Kurz vor Beginn der Sommerferien gibt die Polizei im Kreis Borken Sicherheits-Tipps für die Fahrt in den Urlaub. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes Borken wollen insbesondere auf die Risiken beim Beladen von Wohnmobilen und Wohnwagen hinweisen. Denn viele Camper haben das zulässige Gesamtgewicht und die zulässigen Achslasten ihrer Fahrzeuge nicht im Blick.

Die Leergewichte von Reisemobilen haben sich in den vergangen Jahren erhöht. Der Grund: Fahrsicherheitsassistenten, Bordelektronik, verstärkte Karosserien und viel technisches Zusatz-Equipment drücken aufs Gesamtgewicht, so dass das Maximum immer schneller erreicht wird.

Mit jedem Kilogramm mehr ändern sich Bremsweg, Fahrstabilität, Kurvenfahrverhalten sowie Reaktionen des Fahrzeugs bei Lenkbewegungen und steigern das Unfallrisiko. Hinzu kommt, dass eine Überladung die Reisekasse, insbesondere im Ausland, empfindlich belasten und zur Untersagung der Weiterfahrt führen kann.

Gerade in den Sommermonaten wird an beliebten Reiserouten verstärkt kontrolliert. Umso wichtiger ist es, dass Urlaubern das Leergewicht ihres Wohnmobils oder Wohnwagens bekannt ist. Der Verkehrsdienst der Polizei bietet die Möglichkeit Wohnmobile und Wohnwagen kostenlos verwiegen zu lassen: am Freitag, 02. Juli, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz des Kreises Borken, Estern 41, 48712 Gescher. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

