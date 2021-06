Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Von der Fahrbahn abgekommen

Gescher (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.200 Euro bilden die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Gescher abgespielt hat. Eine Autofahrerin war gegen 17.55 Uhr auf der Kreisstraße 46, Alte Coesfelder Straße, aus Richtung Holtwicker Damm in Richtung Coesfeld unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam die 24-Jährige nach rechts von der Straße ab. Der Wagen kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Kräfte der Feuerwehr befreiten die Verletzte aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte die Halteranerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell