Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer kollidieren

Unbekannter flüchtet

Ahaus (ots)

Geflüchtet ist ein unbekannter Radfahrer am Montag in Ahaus nach einem Zusammenstoß mit einer 31-Jährigen: Die Ahauserin war gegen 10.10 Uhr auf dem Radweg an der Schorlemer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als sie mit ihrem Rad den Bahnübergang überquert hatte, bog die Frau nach rechts auf den Radweg an der Parallelstraße ab. Dort kam ihr ein Radfahrer entgegen - auf der für ihn linken und nicht freigegebenen Seite des Radwegs. Die Räder stießen zusammen und die 31-Jährige stürzte. Statt an der Unfallstelle zu bleiben, flüchtete der Mann: Als die Bahnschranken sich zu schließen begannen, fuhr er darunter hindurch stadtauswärts. Der Mann war circa 40 bis 45 Jahre alt, er trug Arbeitskleidung sowie einen Fahrradhelm und sprach hochdeutsch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

