Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fußgängerin und Pedelec kollidieren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin am Montag in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 81-jähriger Pedelecfahrer befuhr gegen 16.45 Uhr die Wallstraße in Richtung Coesfelder Straße. Als die 55-Jährige die Straße überqueren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte die Ahauserin in ein Krankenhaus.

