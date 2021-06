Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet und beleidigt Einsatzkräfte der Feuerwehr

Bocholt (ots)

Am Montag war die Feuerwehr wegen der Unwetterfolgen auf der Winterswijker Straße im Einsatz und hatte die Straße komplett gesperrt. Gegen 19.30 Uhr näherte sich der Fahrer eines schwarzen VW Touareg der Sperrstelle, die sich kurz vor der Grenze befand. Nach Angaben der Feuerwehr habe der Fahrer mehrfach gefordert, die Absperrung für ihn aufzuheben. Nachdem dieses einsatzbedingt abgelehnt wurde, beleidigte der Mann einen der Feuerwehrmänner und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den abgesperrten Bereich hinein. Nach Aussage der dort tätigen Einsatzkräfte sei der Wagen mehrfach ins Schlingern geraten, habe dabei beinahe zwei Einsatzfahrzeuge gerammt und mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten zur Seite springen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Zudem habe er mehrere am Straßenrand stehende Personen, vermutlich Anwohner, gefährdet, da diese ebenfalls zur Seite springen mussten. Bei seiner Fahrt überfuhr der Täter ausgelegte Schläuche der Feuerwehr. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an. Die gefährdeten Passanten/Anwohner werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

