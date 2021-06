Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Malerutensilien gestohlen

Borken (ots)

Auf einer Baustelle in Borken haben Diebe am Wochenende ihr Unwesen getrieben. Die Täter waren in einen Rohbau an der Christa-Wolf-Straße eingedrungen. Wie die Unbekannten in das Gebäude gelangt sind, ist nicht bekannt. Zur Diebesbeute zählen verschiedene Malerutensilien, unter anderem Tapeten, Farbe und Kleister, sowie zwei Leitern und zwei LED-Strahler. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

