Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200730-1-pdnms Einbruchdiebstahl in Container auf einer Steganlage mit anschließendem Entwenden eines Sportbootes

Eckernförde (ots)

Im Zeitraum vom 28.07.2020 ca. 21:00 Uhr bis 29.07.2020 ca. 09:00 brachen unbekannte Täter mittels einschlagen eines Fensters in einen Container auf der Steganlage "Baadesteg" in Eckernförde ein und stahlen dort u.a. mehrere Angelruten und diverse andere Gegenstände. Anschließend wurde das Sportboot des Eigentümers der Steganlage entwendet. Bei dem Sportboot handelt es sich um ein rotes Boot der Marke "Sabre" mit einem 60 PS Außenbordmotor. Das Sportboot konnte nach intensiver Nachforschung durch Beamte der Wasserschutzpolizei aufgefunden und dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Die Schadenshöhe und das genaue Stehlgut sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

