Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Radfahrerin bei Kollision schwer verletzt

Reken (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Groß Reken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 79-Jährige aus Reken war gegen 10.40 Uhr auf der Straße Siepe unterwegs und wollte nach ersten Erkenntnissen die bevorrechtigte Heidener Straße mit ihrem Rad überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Wagen eines 34-Jährigen: Der Rekener hatte die Heidener Straße in Richtung Heiden befahren. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Heidener Straße blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme mehrere Stunden lang voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.700 Euro.

