Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Feuer in Betrieb

Gescher (ots)

Zu einem Brand einer Müllsortieranlage ist es am Montagmorgen in Gescher gekommen. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 08.00 Uhr zu einem Betrieb an der Stadtlohner Straße aus. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit unklar. Mehrere Mitarbeiter wurden vorsorglich auf eine mögliche Rauchgasintoxikation untersucht. Das Kriminalkommissariat I hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell