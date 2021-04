Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbrecher durchsuchen Büroräume

Borken (ots)

Unbekannte sind in die Räume einer sozialen Einrichtung in Borken-Gemen eingedrungen. Die Einbrecher brachen in den Büros an der Raiffeisenstraße mehrere Türen auf und durchsuchten Schränke. Ob die Täter etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 07.10 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell