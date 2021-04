Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Ford entwendet

Gronau (ots)

Entwendet haben Unbekannte einen Ford in Epe. Der graue S-Max mit AH-Kennzeichen stand auf dem Gildehauser Damm, als die Diebe zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, zuschlugen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell