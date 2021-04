Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Flüchtiger an weiterem Unfall beteiligt

Ahaus (ots)

Noch während Polizeibeamte eine Verkehrsunfallflucht aufnahmen, erhielten sie die Information, dass der Flüchtige mutmaßlich an einen weiteren Unfall beteiligt ist. Einen Schaden von mehreren Hundert Euro hatte der 30-jährige Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag an der Coesfelder Straße in Ahaus an einem BMW hinterlassen. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs und informierte die Polizei. Wenig später kam es zu einem Verkehrsunfall am Buchenweg. Dort konnten die Beamten den Vredener antreffen.

