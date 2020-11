Polizei Düsseldorf

POL-D: Straßenbahnunfall in Hamm - 53-jähriger Radfahrer schwer verletzt

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Mittwoch, 25. November 2020, 17.40 Uhr

Ein 53-jähriger Radfahrer verletzte sich gestern am frühen Abend schwer, als er beim Überqueren einer Kreuzung mit einer Straßenbahn kollidierte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer parallel zur Völklinger Straße auf dem dortigen Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Überqueren der Fährstraße kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden Straßenbahn. Dadurch stürzte der Mann aus Wuppertal und verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell